Víctima de agresión en Morelia, denuncia trato revictimizante y negativa del MP para tomar su declaración en la FGE
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 20:23:03
Morelia, Michoacán, a 7 de diciembre de 2025.- Una ciudadana de Morelia, quien prefirió no ser identificada, relató haber sido víctima de una violenta agresión por parte de una vecina, quien cuenta con al menos cuatro denuncias previas, incluyendo maltrato animal. 

La confrontación escaló cuando la agresora, presuntamente, amenazó a la víctima con una navaja mientras forcejeaban tras un altercado donde el hijo menor de edad de la denunciante fue jalado por el acompañante de la vecina.

La víctima, quien resultó con lesiones visibles en el rostro, acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer la denuncia correspondiente. Sin embargo narró que , el proceso se tornó en una experiencia de revictimización por parte de uno de los Agentes del Ministerio Público (MP).

Según el testimonio, el MP mostró una actitud agresiva y repetitiva al cuestionar los hechos, llegando a acusar a la víctima de haber golpeado a su agresora, a pesar de que ella solo se estaba defendiendo de la amenaza con arma blanca. 

La situación se agravó cuando la denunciante pidió al  MP que le proporcionará su nombre, hecho que lo alteró, viéndose obligada a abandonar la FGE, sin hacer su denuncia correspondiente.

Personal de la dependencia le sugirió que acudiera de nueva cuenta mañana para una atención correcta. La afectada hizo un llamado público al Fiscal Carlos Torres Piña por la situación vivida en las instalaciones ministeriales y la mala atención recibida.

