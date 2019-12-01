Ultiman a paramédico en Cuernavaca: lo identifican como Erick Mancilla, tercer miembro de la familia asesinado este año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 14:53:48

Cuernavaca, Morelos, 7 de diciembre del 2025.- Un paramédico fue asesinado a balazos en el municipio de Cuernavaca, Morelos, en un ataque armado registrado en la colonia Cantarranas.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Erick Mancilla, hijo de un exsecretario municipal de Huitzilac.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego alrededor de las 14:00 horas del pasado viernes, sobre la avenida Atlacomulco, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Al arribar al lugar, los paramédicos localizaron a la víctima ya sin signos vitales. Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Morelos realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial ni han informado sobre personas detenidas por este homicidio.

Cabe destacar que este crimen se suma a una cadena de asesinatos contra integrantes de la familia Mancilla. En abril fue ejecutado Alejandro Mancilla, secretario del Ayuntamiento de Huitzilac, quien fue atacado por sujetos en motocicleta cuando se dirigía a su trabajo.

Un mes después, fue asesinado José Luis Mancilla Cueto, expresidente de Bienes Comunales, en un ataque armado sobre la carretera México–Cuernavaca.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos.