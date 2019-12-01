Enfrentamiento entre la GN y presuntos criminales, deja dos de estos fallecidos y un herido en Tangancícuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 21:24:29

Tangancícuaro, Michoacán, a 7 de diciembre de 2025.- Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejó como saldo dos civiles sin vida y otro mas lesionado.

Datos obtenidos por este medio de comunicación se informó que minutos antes de las 13:00 horas de este domingo los guardias nacionales se encontraban en patrullajes en la carretera que conecta de la comunidad de Gómez Farias a la comunidad de Francisco J. Mújica cuando observaron a hombres armados a bordo de una camioneta.

Ahí se inicio una persecución e intercambio de disparos, los tripulantes de la camioneta perdieron el control y cayeron a un canal, de inmediato los oficiales aseguraron la zona y confirmaron la muerte de dos masculinos desconocidos que vestían ropa táctica.

Mientras otro civil de nacionalidad guatemalteco resultó lesionado por lo que fue llevado a un hospital de Zamora donde se mantiene con guardia policial.

La unidad donde viajaban los delincuentes es una Jeep Rubicon, color gris, con placa trasera NK 5651A de Michoacán, misma que cuenta con reporte de robo en Estados Unidos, así mismo una patrulla de la Guardia Nacional quedó con diversos impactos de bala.

Al lugar acudió personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), para realizar las actuaciones correspondientes e iniciar la carpeta de investigación, los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para que sean identificados.

Cabe señalar que tras estos hechos otros sujetos atravesaron un trailer sobre la carretera Zamora-Morelia a la altura del Crucero de Carapan y le prendieron fuego para evitar autoridades policíacas llegarán al apoyo.