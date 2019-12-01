Policías de Zitácuaro, Michoacán balean a pareja que hizo caso omiso de un retén; la mujer falleció, el varón está herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 17:03:41

Zitácuaro, Michoacán, a 7 de diciembre de 2025.- Una mujer muerta y un hombre herido fue el resultado en un hecho registrado cuando la pareja hizo caso omiso de detenerse en un retén, y los policías les dispararon, hechos que ya son investigados.

Al respecto se informó que elementos de la Policía Municipal llevaban a cabo tareas de prevención del delito y vigilancia, por lo cual montaron un retén en la calle Galeana de la colonia Infonavit.

En un momento determinado un par de jóvenes que viajaban en una motocicleta, hicieron caso omiso de detenerse, por lo que los uniformados accionaron sus armas contra las dos personas para detenerlas.

Como resultado del hecho, ambas personas resultaron heridas por lo que fueron llevados a un hospital en donde la joven de 24 años murió y el hombre permanece hospitalizado.

Hechos anteriores que ya son investigados por las autoridades correspondientes.