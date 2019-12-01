Aprehenden en la CDMX a segundo implicado en la desaparición de un hombre, ocurrida en Los Reyes, Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 24 de agosto de 2025.- Como resultado de una acción operativa encabezada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como con la Fiscalía General de la Ciudad de México, a través de la Fuerza Antisecuestros (FAS), se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jaime “N”, presunto responsable del delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de David G.; hechos ocurridos en Los Reyes.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 2 de julio, David G., de 47 años de edad, fue visto por última vez en la localidad de Los Limones, luego de ser citado bajo engaños por Linda Yazmín “N” -vinculada a proceso-. Posteriormente, fue conducido a un paraje despoblado, donde ya lo esperaba Jaime “N”, quien lo amagó con un arma de fuego, mientras que Linda Jazmín “N” lo despojó de sus pertenencias y lo ató de pies y manos.

Tras mantenerlo cautivo durante aproximadamente una hora, Jaime “N”, le disparó por la espalda en dos ocasiones. Posteriormente, ambos arrojaron el cuerpo y los objetos personales al río con el fin de ocultar el hecho.

Una vez reunidos los datos de prueba, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la correspondiente orden de aprehensión en contra de Jaime “N”.

Durante las tareas de investigación, se conoció que el ahora detenido se encontraba en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, evadiendo la justicia, por lo que se solicitó la colaboración de las autoridades capitalinas para dar cumplimiento al mandato judicial.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que habrá de resolver su situación legal conforme a derecho.