Aprehenden en el estado de Veracruz, a adolescente presunta responsable del homicidio de una joven

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 17:29:46

Yurécuaro, Michoacán, 5 de abril de 2026.- Una adolescente de 17 años, señalada como presunta responsable del homicidio de una joven de 18 años en este municipio, fue detenida mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán y autoridades del estado de Veracruz.

De acuerdo con la información recabada durante las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 23 de marzo en un establecimiento de comida ubicado en la colonia Primero de Mayo, donde la víctima fue agredida presuntamente por la detenida, identificada con las iniciales F.J.V.S., quien habría actuado en compañía de otra persona.

Según las indagatorias, la agresión consistió en golpes que derivaron en la muerte de la joven.

El caso fue atendido por la Fiscalía Especializada en materia de Violencia Familiar y de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que integró la carpeta de investigación y reunió los datos de prueba suficientes para solicitar una orden de aprehensión, misma que fue otorgada por la autoridad judicial.

Como resultado de labores de coordinación interinstitucional, la presunta implicada fue localizada en Veracruz, donde se cumplimentó el mandato judicial. Posteriormente, fue trasladada a Michoacán para ser puesta a disposición de un Juez de Control especializado, quien determinará su situación jurídica.