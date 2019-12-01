Aprehenden dos presuntos responsables del homicidio de un policía municipal de Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 13:56:27
Uruapan, Michoacán, a 25 de septiembre 2025.- Jesús “N” y Rafael “N”, quienes son señalados de su posible relación en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, cometidos en agravio de dos servidores públicos, Vidal B., y Yanet Trinidad A., respectivamente, fueron aprehendidos la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Cartera investigación, el pasado 14 de septiembre, aproximadamente a las 21:30 horas, las víctimas se encontraban en un puesto de revisión ubicado sobre el Boulevard Industrial.

Al sitio se aproximaron  los investigados a bordo de dos vehículos, acompañados de al menos, dos personas más y al estar frente al módulo, accionaron armas de fuego en contra del personal policial, privando de la vida a Vidal B.

Durante el ataque, Yanet Trinidad A., quien repelió la agresión,  fue herida en la pierna derecha.

Una vez realizadas las actuaciones correspondientes, el Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de aprehensión en contra de Jesús “N” y Rafael “N”,  misma que fue otorgada por un Juez y cumplimentada en reclusión, ya que los investigados fueron detenidos el pasado fin de semana por la comisión de otro homicidio.

