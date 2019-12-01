Aprehenden al delegado de Morena en Ejutla de Crespo de Oaxaca; se le acusa del delito de homicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 19:33:29

San Felipe del Agua, Oaxaca, a 1 de febrero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó sobre la detención de Rodrigo “N”, delegado de Morena en Ejutla de Crespo, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa.

La aprehensión deriva de un ataque con arma de fuego ocurrido el 29 de enero en la colonia La Chigulera, en San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez.

Según las investigaciones, el exdirector del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, presuntamente bajo los efectos del alcohol, habría disparado contra un trabajador de un domicilio cercano, causándole heridas de gravedad que requirieron hospitalización.

Tras integrar la carpeta de investigación, la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales obtuvo la orden judicial correspondiente, la cual fue ejecutada por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.