Aprehenden a un médico, presunto responsable de abuso sexual en agravio de su sobrina en Zacapu, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 12:01:07

Zamora, Michoacán, a 6 de enero 2026.- Ángel Adán “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de abuso sexual cometido en agravio de su sobrina en el municipio de Zacapu, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados, en agosto de 2015 y noviembre de 2020, Ángel Adán “N” agredió sexualmente a su sobrina en un domicilio del citado municipio.

Tras conocer del caso, personal del CJIM dio inicio con las actuaciones que permitieron obtener de un Juez de Control orden de aprehensión en contra del profesionista, lo que derivó en su detención por parte de elementos de la FGE.

Ángel Adán “N” será presentado ante la autoridad judicial para que le sea resuelta su situación jurídica conforme a derecho.