Hallan cadáver maniatado en tenencia de Tarímbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 14:05:58

Tarímbaro, Michoacán, a 15 de enero 2026.- El cuerpo de un hombre que fue ultimado a balazos y que estaba maniatado, fue hallado en pleno Centro de la tenencia de Tejaro, municipio de Tarímbaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Emiliano Zapata y Félix Ireta, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y estaba maniatado, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.