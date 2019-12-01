Muere hombre tras explotarle artefacto improvisado en Aquila, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 12:50:20

Aquila, Michoacán, 15 de enero del 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al explotarle un artefacto, un hombre perdió la vida en el municipio de Aquila, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la localidad serrana de Los Ocotes, en este municipio, un hombre había perdido la vida a consecuencia de una explosión.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, guardias Civil y Nacional así como Ejército Mexicano, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio persona de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de Domingo G. F., de 40 años el cual presentaba mitigación de extremidades debido a la explosión, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que en el sitio, personal especializado en explosivos, desactivaron otros dos artefactos.