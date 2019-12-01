Muere hombre tras explotarle artefacto improvisado en Aquila, Michoacán

Muere hombre tras explotarle artefacto improvisado en Aquila, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 12:50:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Aquila, Michoacán, 15 de enero del 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al explotarle un artefacto, un hombre perdió la vida en el municipio de Aquila, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la localidad serrana de Los Ocotes, en este municipio, un hombre había perdido la vida a consecuencia de una explosión.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, guardias Civil y Nacional así como Ejército Mexicano, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio persona de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de Domingo G. F., de 40 años el cual presentaba mitigación de extremidades debido a la explosión, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que en el sitio, personal especializado en explosivos, desactivaron otros dos artefactos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a tres presuntos responsables de lesiones calificadas y amenazas, en Venustiano Carranza, Michoacán
Despliegan a más de 600 elementos de seguridad estatal y federal en Hidalgo, ante ola de violencia
Hallan cadáver maniatado en tenencia de Tarímbaro, Michoacán
Choca contra el muro de contención en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
Más información de la categoria
Choca contra el muro de contención en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
En Tingambato, Michoacán detiene la GC a seis sujetos, traían rifles de asalto y ropa táctica 
Rescate contrarreloj en la Tierra Caliente: fuerzas federales y estatales liberan a secuestrado tras 20 días en manos de criminales en Apatzingán, Michoacán 
Muere hombre tras explotarle artefacto improvisado en Aquila, Michoacán
Comentarios