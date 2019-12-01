Aprehenden a presunto responsable de violar a su hija en Zamora, Michoacán 

Aprehenden a presunto responsable de violar a su hija en Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 10:50:10
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Zamora, Michoacán, a 7 de julio 2026.- Leonardo “N”, quien es de lado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de violación agravada, cometido contra su hija, fue aprehendido la víspera por la FGE.

Sobre el particular se informó que los hechos ocurrieron el pasado 12 y 15 de junio, cuando el detenido aprovechó que se había quedado solo con su hija para atacarla sexualmente.

Tras la denuncia presentada, se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes, y una vez integrados los datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue concedida por un Juez de Control y cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en el municipio de Zacapu.

El investigado fue puesto a disposición de la autoridad que lo reclama, en espera de que sea resuelta su situación jurídica.

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