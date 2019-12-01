Aprehenden a presunto responsable de robo de cableado a una empresa de telecomunicaciones, en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 10:40:58

Uruapan, Michoacán, 3 de octubre del 2025.- Carlos Gabriel “N”, alias “Güero”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de robo, cometido en agravio de la empresa de telecomunicaciones, en esta ciudad, fue aprehendido por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 22 de marzo de 2022, aproximadamente a las 16:10 horas, el detenido y otra persona se encontraban en la avenida Agustín Melgar esquina con la calle Granjeo, en la colonia Gandarillas, donde fueron sorprendidos por personal de la empresa cuando sustraían 25 metros de cable de cobre aéreo telefónico.

En el lugar, su cómplice utilizaba un gancho de metal hechizo y una sierra para cortar el material, mientras que Carlos Gabriel “N”, colaboraba en bajarlo y jalarlo.

Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Regional de Uruapan, que llevó a cabo las diligencias necesarias y solicitó la respectiva orden de aprehensión, la cual fue decretada y posteriormente cumplimentada.

Carlos Gabriel “N” fue internado en el Centro de Reinserción social local quedando a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere.