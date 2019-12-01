Aprehenden a presunto responsable de abuso sexual y tentativa de homicidio de un niño en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 19:17:06

Uruapan, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Luis Fernando “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión de los delitos de abuso sexual y tentativa de homicidio en agravio de un niño en el municipio de Uruapan, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, se logró establecer que el 20 de octubre, el investigado solicitó al menor que lo acompañara a realizar un supuesto cobro; sin embargo, durante el trayecto lo atacó sexualmente. Posteriormente, lo agredió hasta dejarlo inconsciente.

El niño fue auxiliado por una persona que pasaba por el lugar, mientras que el agresor huyó de la zona.

Tras estos hechos, se presentó la denuncia correspondiente ante el CJIM Uruapan, donde se integró la Carpeta de Investigación que permitió establecer la posible participación del imputado y solicitar la orden de aprehensión.

Policías de Investigación ejecutaron el mandato judicial y presentaron a Luis Fernando “N” ante el Juez de Control, quien en las próximas horas definirá su situación legal.