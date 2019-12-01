Aprehenden a fisioterapeuta, que habría abusado sexualmente de una niña en Morelia, Michoacán 

Aprehenden a fisioterapeuta, que habría abusado sexualmente de una niña en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 15:42:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.- Héctor “N”, de oficio fisioterapeuta, quien es señalado de su  posible participación en la comisión del delito de abuso sexual, cometido en agravio de una niña en esta ciudad, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, se logró establecer que el pasado 20 de febrero, la víctima, de 8 años, se encontraba en su domicilio, donde el profesionista realizó una sesión de fisioterapia a su abuelo. Sin embargo, en un momento determinado, Héctor “N” salió de una habitación y besó a la niña en la boca.

La víctima contó a su madre lo ocurrido y después fue presentada una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, que dio inicio con las actuaciones y estableció la posible participación de Héctor “N” en el delito de abuso sexual. 

A efecto de ser presentado ante el Juez de Control, el investigado fue detenido con base en una orden de aprehensión y será en próximas horas cuando se determine su situación legal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Apatzingán blindará sus fiestas patrias con inhibidores de drones y medidas preventivas
Aprehenden a fisioterapeuta, que habría abusado sexualmente de una niña en Morelia, Michoacán 
Identifican a policía muerto y sus dos compañeros heridos tras agresión armada en límites de Michoacán con Jalisco: hay un detenido
Gobierno de CDMX actualiza cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Más información de la categoria
Identifican a policía muerto y sus dos compañeros heridos tras agresión armada en límites de Michoacán con Jalisco: hay un detenido
Agente del ICE quita la vida a un migrante en Chicago
Gobierno de CDMX actualiza cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Macabro negocio en la frontera México - EEUU: Crimen incursiona en el tráfico de bebés; a las madres las desechan
Comentarios