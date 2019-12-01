En Morelia, Michoacán: Rescata la FGE a tres ejemplares caninos víctimas de maltrato animal en la colonia Lomas de Guayangareo

Morelia, Michoacán, a 5 de marzo de 2026.- Como resultado de una denuncia relacionada con el delito de maltrato animal, el personal de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, llevó a cabo un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Lomas de Guayangareo, en esta ciudad, donde fueron rescatados tres ejemplares caninos que se encontraban en condiciones que no garantizaban su bienestar.

Los hechos se originaron por una denuncia ciudadana, y a partir de actos de investigación que permitieron establecer la posible comisión de conductas constitutivas del delito en perjuicio de los animales, el que el Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control la correspondiente orden de cateo.

Una vez otorgada la autorización judicial se ejecutó la diligencia en el domicilio señalado, donde fueron localizados los tres seres sintientes caninos sin contar con condiciones adecuadas de bienestar animal, por lo que se procedió a su aseguramiento para salvaguardar su integridad.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones a efecto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que conforme a derecho correspondan.