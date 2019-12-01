Apatzingán blindará sus fiestas patrias con inhibidores de drones y medidas preventivas

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.- Para garantizar la seguridad durante las festividades del Grito de Independencia y el desfile, el gobierno municipal de Apatzingán implementará un operativo que incluye la instalación de equipos para inhibir el vuelo de drones y detectores de metales, informó Fanny Arreola Pichardo, presidenta municipal de la mencionada demarcación.

"Sí hemos solicitado a la Guardia Nacional que pueda instalar estos equipos que colaboran con esta parte de inhibir cualquier vuelo o sobrevuelo de artefactos, y confiamos en que particularmente en Apatzingán, las fiestas patrias transcurrirán de una manera pacífica, tranquila, en armonía y en un ambiente 100% familiar", comentó la morenista.

La ex diputada local indicó que de las 5 tenencias con las que cuenta Apatzingán, 3 realizan eventos del Grito de Independencia, pero dijo que no son actividades que reúnan gran cantidad de personas.

"Celebran de manera autónoma su Grito de Independencia con su jefe de tenencia y ellos realizan algunas convivencias sociales, una verbena popular... nosotros siempre tenemos la precaución de enviar un par de patrullas o de solicitar, si está limitada nuestra capacidad de atención, el apoyo a la Sedena o a la Guardia Nacional para que puedan hacer presencia y den acompañamiento a la ciudadanía", indicó Arreola Pichardo.

Después del Grito de Independencia, el ayuntamiento tiene programada la presentación de agrupaciones musicales, entre ellas, Los Hermanos Jiménez, en la plaza principal.