Aparecen mantas en Morelia acusando a mandos militares por vínculos con delincuentes de la Tierra Caliente de Michoacán 

Aparecen mantas en Morelia acusando a mandos militares por vínculos con delincuentes de la Tierra Caliente de Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 09:01:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mich., a 25 de agosto de 2025.— La capital michoacana amaneció este lunes con la presencia de narcomantas colocadas en distintos puntos de la ciudad, lo que generó un fuerte despliegue de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con reportes oficiales, los mensajes contenían advertencias y acusaciones contra mandos militares y presuntas células delictivas que operan en la región de Tierra Caliente. 

Aunque las autoridades evitaron revelar el contenido íntegro, trascendió que en ellos se señalaba la supuesta colusión de fuerzas armadas con grupos criminales.

Los hallazgos provocaron movilización inmediata de elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes retiraron las mantas para ponerlas a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

Hasta el momento no se han registrado personas detenidas en relación con estos hechos.

Este tipo de mensajes suelen ser utilizados por organizaciones delictivas como parte de sus disputas internas y estrategia de presión hacia instituciones de gobierno.

Las autoridades mantienen bajo reserva la investigación, mientras que habitantes de la zona expresaron preocupación por el clima de tensión que estas acciones generan en la capital michoacana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cuerpo sin vida en la comunidad Sauz Villaseñor de Celaya, Guanajuato
Liberan a 46 policías detenidos por privación de la libertad en Chiapas; solo quedan 2 bajo investigación
Localizan a joven sin vida dentro de un canal en Querétaro capital
En Charo, Michoacán, aseguran 540 dosis de estupefaciente y detienen a una persona
Más información de la categoria
Abandonan otro bebé en la Ciudad de México, ahora en el Metro; es el segundo en menos de 24 horas
Recuperan 15 cuerpos con marcas de violencia en fosa clandestina de panteón de Tlaquepaque
Ismael Zambada se declara culpable en corte de Nueva York; se espera cante nombres de políticos mexicanos ligados a la delincuencia
Operativos en el norte del país dejan armas, estupefacientes y dinero incautados; hubo varios detenidos
Comentarios