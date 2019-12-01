Aparecen mantas en Morelia acusando a mandos militares por vínculos con delincuentes de la Tierra Caliente de Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 09:01:08

Morelia, Mich., a 25 de agosto de 2025.— La capital michoacana amaneció este lunes con la presencia de narcomantas colocadas en distintos puntos de la ciudad, lo que generó un fuerte despliegue de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con reportes oficiales, los mensajes contenían advertencias y acusaciones contra mandos militares y presuntas células delictivas que operan en la región de Tierra Caliente.

Aunque las autoridades evitaron revelar el contenido íntegro, trascendió que en ellos se señalaba la supuesta colusión de fuerzas armadas con grupos criminales.

Los hallazgos provocaron movilización inmediata de elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes retiraron las mantas para ponerlas a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento no se han registrado personas detenidas en relación con estos hechos.

Este tipo de mensajes suelen ser utilizados por organizaciones delictivas como parte de sus disputas internas y estrategia de presión hacia instituciones de gobierno.

Las autoridades mantienen bajo reserva la investigación, mientras que habitantes de la zona expresaron preocupación por el clima de tensión que estas acciones generan en la capital michoacana.