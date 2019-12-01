Aparatoso choque contra objeto fijo en avenida Candiles , en Corregidora, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 12:50:05

Corregidora, Querétaro, a 9 de octubre 2025.- Personal de Protección Civil del municipio de Corregidora, brindó los primeros auxilios, a los ocupantes de un auto, el cual protagonizó un aparatoso accidente.

Fue sobre avenida Candiles y el boulevard Diamante, a la altura del Polideportivo de Candiles, en donde el auto perdió el control, por causas desconocidas.

Al perder el control, el auto se impactó contra objeto fijo, en donde quedó con importantes daños materiales en su carrocería y sus ocupantes heridos.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente, se movilizaron al lugar, para auxiliar a las personas y posteriormente determinar si requerían traslado a un hospital.

La zona fue abanderada por autoridades de la demarcación, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.