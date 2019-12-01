Amantes de lo ajento intentan robar cajero automático en Huandacareo, Michoacán; no les salió la jugada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 08:52:31

Huadacareo, Michoacán, 23 de septiembre del 2025.- Un grupo de delincuentes intentó robar dinero del cajero automático (ATM) de Banco Azteca en el municipio de Huandacareo, Michoacán; los facinerosos no lograron su cometido.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de martes que autoridades policiacas fueron alertadas sobre movimientos anormales en la referida sucursal bancaria ubicada en la calle Francisco I. Madero.

De inmediato se trasladaron al lugar elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron tirada la puerta de acceso y el cajero vandalizado, mientras que los delincuentes ya habían huido.

Es de mencionar que con base en el saqueo llevado a cabo, el persona de la institución indicó no hubo desfalco de efectivo y se presentó la denuncia penal correspondiente.