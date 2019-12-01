Amantes de lo ajeno asaltan joyería en Plaza San Jerónimo de la Ciudad de México; detienen a uno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 08:11:38

Ciudad de México, 12 de noviembre del 2025.- Una fuerte movilización policial generó el asalto de una joyería en la Plaza San Jerónimo, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Fue durante la tarde-noche del martes cuando se reportaron detonaciones por arma de fuego al interior del centro comercial de la colonia Jardines del Pedregal.

Trascendió que varios sujetos encapuchados ingresaron a Joyas Arag, rompieron las vitrinas y se llevaron un botín con relojes, pulseras y cadenas de oro.

El robo fue avistado por un custodio de una empresa de traslado de valores, quien abrió fuego en dos ocasiones contra el techo para ahuyentar a los amantes de lo ajeno.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina implementó un operativo para localizar y detener a los ladrones; como resultado del operativo, se logró localizar a uno de los responsables del robo en la alcaldía Venustiano Carranza.

El detenido fue identificado como Uriel Z., quien tenía en su posesión un arma de fuego, así como relojes, pulseras y cadenas, en lo que parece se trataba de su parte del botín sustraído.