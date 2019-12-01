IMSS se convirtió en el paciente condenado a morir: Carlos Quintana

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre del 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha convertido en un paciente condenado a morir, tras funcionar con simples paliativos que en los últimos años han provocado un grave desabasto de medicamentos, la tardanza y saturación de citas, así como la falta de médicos especialistas.

Así lo advirtió Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien advirtió que Claudia Sheinbaum y Zoé Robledo están montando un teatro para tratar de ocultar las graves carencias del IMSS.

“Los mañosos de Morena tratan de ocultar las graves carencias del IMSS, una noble institución que se ha convertido en un paciente destinado a morir, ante la falta de medicamentos, materiales, insumos y, sobre todo, por la ignorancia de quienes gobiernan a México con simples ocurrencias”, señaló.

El Jefe Estatal del PAN también reveló que desde el gobierno autoritario de Morena existe un plan para dar una “manita de gato” a clínicas y hospitales del IMSS, toda vez que los propios empleados han denunciado que los centros médicos están siendo “embellecidos” para las visitas que hará Sheinbaum, directivos y delegados del IMSS.

“Que quede claro: la simple ‘manita de gato’ que le están dando a los centros médicos del IMSS no soluciona el grave y lamentable desabasto de medicamentos, ni la saturación de citas y ni mucho menos la falta de especialistas”, aseguró Carlos Quintana.