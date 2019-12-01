Gladyz Butanda confirma su registro por Morelia

Gladyz Butanda confirma su registro por Morelia
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 10:45:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre del 2026.- La arquitecta Gladyz Butanda Macías confirmó su registro a la convocatoria para buscar la coordinación de la Cuarta Transformación en Morelia, convocatoria que habrá de cerrar este domingo. Recalcó la necesidad de ir en unidad rumbo al proceso electoral venidero.

En conferencia de prensa, la ex funcionaria estatal señaló que al ser originaria de Morelia, conoce las necesidades del territorio y que además se los han compartido los morelianos en los recorridos que ha realizado anteriormente.

“La transformación de nuestra capital tiene que seguir construyéndose desde abajo, escuchando a quienes durante muchos años no han tenido voz y estoy convencida de que Morelia necesita un movimiento fuerte, organizado , unido y cercano al pueblo”.

Gladyz Butanda señaló que es fundamental poner la unidad de Morena por encima de cualquier interés individual, pues, dijo, es momento de cerrar filas, de organización y de demostrar que los principios que dieron origen al movimiento siguen vigentes.

Consideró fundamental trabajar en las necesidades urgentes de la capital michoacana como es mejorar las vialidades, solucionar los problemas de inundaciones, pues son recurrentes y afectan a la ciudadanía.

Más información de la categoria
Frustran secuestros virtuales de un adolescente y un adulto mayor en Uruapan y Huetamo
Enfrentamiento armado deja un criminal muerto y oficiales heridos en Orizaba, Veracruz
Muere adulto mayor tras ser atropellado en Jacona, Michoacán 
Choque de grupos armados sacude comunidades de Apatzingán, Michoacán; reportan un muerto y dos lesionadas
Más información de la categoria
IMSS se convirtió en el paciente condenado a morir: Carlos Quintana
Gladyz Butanda confirma su registro por Morelia
Firma Sheinbaum decreto para proteger a menores en plataformas digitales
Choque de grupos armados sacude comunidades de Apatzingán, Michoacán; reportan un muerto y dos lesionadas