Gladyz Butanda confirma su registro por Morelia

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 10:45:25

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre del 2026.- La arquitecta Gladyz Butanda Macías confirmó su registro a la convocatoria para buscar la coordinación de la Cuarta Transformación en Morelia, convocatoria que habrá de cerrar este domingo. Recalcó la necesidad de ir en unidad rumbo al proceso electoral venidero.

En conferencia de prensa, la ex funcionaria estatal señaló que al ser originaria de Morelia, conoce las necesidades del territorio y que además se los han compartido los morelianos en los recorridos que ha realizado anteriormente.

“La transformación de nuestra capital tiene que seguir construyéndose desde abajo, escuchando a quienes durante muchos años no han tenido voz y estoy convencida de que Morelia necesita un movimiento fuerte, organizado , unido y cercano al pueblo”.

Gladyz Butanda señaló que es fundamental poner la unidad de Morena por encima de cualquier interés individual, pues, dijo, es momento de cerrar filas, de organización y de demostrar que los principios que dieron origen al movimiento siguen vigentes.

Consideró fundamental trabajar en las necesidades urgentes de la capital michoacana como es mejorar las vialidades, solucionar los problemas de inundaciones, pues son recurrentes y afectan a la ciudadanía.