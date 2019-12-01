Firma Sheinbaum decreto para proteger a menores en plataformas digitales

Firma Sheinbaum decreto para proteger a menores en plataformas digitales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 10:19:24
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Ciudad de México, a 14 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el decreto con el cual las plataformas digitales deberán implementar medidas para proteger a niñas, niños y adolescentes, impedir su acceso a determinados contenidos y garantizar condiciones de seguridad desde el diseño de sus servicios.

Antes de la firma, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa Alcalde, explicó que las empresas tendrán un máximo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor, para documentar e informar las acciones implementadas.

En ese sentido, recalcó que el plazo mencionado fue consensuado con las plataformas Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, entre otras.

“Lejos de mostrar resistencia, entendieron perfectamente la necesidad de un instrumento de esta naturaleza”, reconoció la funcionaria federal.

Igualmente refirió que el decreto se fundamenta en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, relativo al acceso y uso seguro de internet.

En concreto, el documento prohibirá que las plataformas permitan a menores el acceso, la exposición o la recomendación de contenidos que generen o promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios. También incluirá violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.

De igual forma, las empresas deberán ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, así como mecanismos para reportar contenidos.

La ex dirigente nacional de Morena destacó que deberán establecer “privacidad y seguridad activas de manera predeterminada”, de modo que la protección opere desde el inicio.

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