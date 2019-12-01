Servicio social: Solicitan colaboración para la localización de familiares de Ezequiel López Almontes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 15:30:37

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita el apoyo de la sociedad en general y de los medios de comunicación para localizar a familiares de Ezequiel López Almontes, quien fue localizado sin vida el 25 de abril de 2022, en la calle Abolición de la Esclavitud, de la colonia Independencia, en Morelia.

De acuerdo con las actuaciones realizadas, el hombre fue identificado; sin embargo, es necesario establecer contacto con sus familiares, por lo que se hace un llamado a quienes cuenten con información que permita su localización, a fin de que se acerquen a la autoridad correspondiente.

Al momento de su localización, Ezequiel López Almontes presentaba las siguientes características físicas: tez clara; cabello mediano, castaño oscuro con tinte morado; frente amplia; cejas semipobladas y rectas; ojos medianos; nariz recta de base ancha; rostro ovalado y mentón cuadrado. Tenía barba y bigote rasurados; boca grande, labios pequeños y dentadura completa.

Como seña particular presentó un tatuaje de una estrella en tinta negra, localizado en el antebrazo derecho.

Entre las prendas que vestía se encontraban una playera azul marca Wilson; un pantalón de franela azul con rayas; pantuflas azules y una playera blanca.

La FGE exhorta a las personas que tengan información sobre sus familiares a comunicarse con la autoridad ministerial correspondiente, a fin de contribuir al establecimiento de contacto con sus seres queridos.