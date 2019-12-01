Cae en Campeche, "La Patrona", presunta operadora criminal de Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 14:19:50

Ciudad del Carmen, Campeche, a 14 de octubre 2026.- Personal de Seguridad federal y estatal capturó a Noemí “N”, alias “La Patrona”, identificada como una presunta operadora de un grupo criminal de Tabasco.

El Gabinete de Seguridad federal informó que la captura se logró en Ciudad del Carmen, durante un operativo que contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE).

Además, en un comunicado el organismo interinstitucional comentó que “La Patrona” está señalada como una de las principales generadoras de violencia en la región y operadora de una célula delictiva en Jalpa de Méndez, Tabasco.

Noemí “N”, estaría vinculada con la coordinación de actividades relacionadas con venta de droga, extorsión, homicidios, secuestro, robo de vehículos y portación de armas de fuego.