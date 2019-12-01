Madrugada violenta en Pénjamo dejan tres muertos 

Pénjamo, Guanajuato, a 14 de octubre 2026.- Una madrugada violenta se vivió en el municipio de Pénjamo, donde una agresión armada al interior de una vivienda de la colonia San Miguel dejó tres personas sin vida, dos hombres y una mujer, mientras que un segundo reporte de detonaciones en la colonia Los Fresnos desató un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad cerca de las instalaciones de la Policía Municipal.

El hecho con saldo mortal ocurrió durante las primeras horas de este miércoles, sobre la calle 20 de Noviembre, donde se alertó a las autoridades por disparos de arma de fuego y posibles víctimas dentro de un domicilio.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia y elementos de seguridad localizaron a tres personas sin signos vitales, quienes presentaban heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, así como quemaduras.

Hasta el momento, las víctimas no habían sido identificadas públicamente. La zona quedó bajo resguardo para permitir las diligencias de los agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes recabarán indicios y realizarán las investigaciones para esclarecer el triple homicidio, establecer cómo ocurrió la agresión y determinar el móvil.

Horas más tarde, un segundo reporte de detonaciones provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional hacia la colonia Los Fresnos, en las inmediaciones de la Dirección de Seguridad Pública.

En la calle Insurgentes, en el cruce con Siglo XXI, fueron localizados casquillos percutidos, por lo que el área fue acordonada para facilitar la intervención de los agentes ministeriales y el levantamiento de indicios.

Ante las versiones que apuntaban a una posible agresión contra las instalaciones policiales, el Gobierno Municipal descartó que la Dirección de Seguridad Pública hubiera sido blanco de un ataque. También informó que, en este segundo hecho, no se reportaron personas lesionadas.

Por ahora, las autoridades no han confirmado que ambos sucesos tengan relación. Será la Fiscalía estatal la encargada de esclarecer las circunstancias de cada incidente y determinar si existe algún vínculo entre los hechos violentos registrados durante la madrugada en distintos sectores de Pénjamo.