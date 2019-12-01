Detienen en Querétaro a presunto responsable de secuestro agravado de tres mujeres en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), con apoyo de su homóloga en Querétaro, cumplimentaron una orden de aprehensión contra José Eduardo “N”, señalado como presunto responsable de los delitos de privación de la libertad y secuestro agravado, cometidos contra tres mujeres en Apatzingán.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 31 de marzo de 2025, el imputado, en complicidad con varias mujeres, habría ingresado por la fuerza a un domicilio de la colonia Babilonia, de donde obligaron a dos víctimas a trasladarse a un hotel, sitio donde fueron agredidas y amenazadas para forzarlas a realizar actividades sexuales.

Ese mismo día, una tercera víctima fue interceptada y llevada al mismo establecimiento. Sin embargo, logró escapar y solicitar ayuda a personal militar, cuya intervención coordinada con la FGE permitió liberar a las mujeres y detener a las personas presuntamente involucradas.

Tras impugnarse la determinación inicial de no vinculación a proceso, un Juez de Control libró una orden de aprehensión contra José Eduardo “N”. Mediante labores de inteligencia, se estableció que se encontraba en Querétaro, donde fue detenido y posteriormente trasladado a Apatzingán para quedar a disposición de la autoridad jurisdiccional, que determinará su situación jurídica.