Alertan por "talladores" en Morelia; roban tu tarjeta y vacían tus cuentas en minutos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 12:56:40

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto 2025.- La sociedad alertó por los llamados “talladores”, grupos organizados que operan principalmente en áreas bancarias y aprovechan la distracción o desconocimiento de los usuarios para despojarlos de sus tarjetas y vaciar sus cuentas en pocos minutos.

Por lo anteriro, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha advertido que este delito afecta de forma particular a los adultos mayores.

En entrevista para el medio local La Voz de Michoacán, Rafael Trillo Gracida, titular de la Condusef en la entidad, explicó que estos delincuentes trabajan en grupos de dos o tres personas.

Detalló que uno de ellos observa el NIP mientras la víctima lo introduce; otro se encarga de distraerla con frases como “ese cajero no sirve”, y en ese momento le arrebatan la tarjeta para hacer el cambio por una falsa.

Una vez que logran obtener el plástico, y cuentan con el NIP y la tarjeta real en su poder, los ladrones realizan retiros, compras y hasta aprovechan créditos disponibles.

Los adultos mayores encabezan la lista de víctimas, debido a su limitada familiaridad con la tecnología y la frecuencia con la que acuden solos a los cajeros.

La dependencia estatal a cargo de Trillo Gracida ha registrado incidentes principalmente en la zona bancaria de Avenida Madero, de la ciudad de Morelia, así como en cajeros cercanos a la terminal de autobuses, sucursales sin vigilancia o instalaciones que operan fuera del horario bancario.

Para prevenir este tipo de fraudes, la Condusef ha emitido una serie de recomendaciones como son: evitar acudir solo al cajero, utilizar ventanilla bancaria en caso de dudas, mantenerse alerta ante personas sospechosas y cubrir el teclado al ingresar el NIP.

En caso de haber sido víctima, la dependencia ofrece apoyo para iniciar reclamaciones o procedimientos judiciales si el banco se niega a responder. Además, se hace un llamado a las familias para acompañar a los adultos mayores durante sus operaciones bancarias, ya que la presencia de un familiar puede hacer la diferencia entre un trámite seguro y una situación de riesgo.