Alerta SSP Michoacán sobre fraude en links dentro de mensajes de texto

Alerta SSP Michoacán sobre fraude en links dentro de mensajes de texto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 12:11:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 14 de octubre del 2025.- Luego de que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detectaran, a través de labores de cibervigilancia, mensajes de texto que contienen enlaces sospechosos frecuentemente utilizados para robar tu información personal, lanzaron una alerta a la sociedad en general.

Sobre el particular se informó que los elementos de la Policía Cibernética de la Guardia Civil identificaron una modalidad en la que mediante un mensaje proveniente de alguna empresa, se informa falsamente sobre un supuesto adeudo y proporcionan un enlace fraudulento (phishing), con el fin de inducir al usuario a ingresar sus datos personales o bancarios.
 
Una vez que la víctima accede al enlace, el sitio apócrifo recopila información sensible como números de tarjeta, contraseñas o datos de contacto, que posteriormente pueden ser utilizados para robo de identidad o fraudes financieros.
 
Por ello, la SSP te comparte las siguientes recomendaciones para garantizar tu seguridad:

•⁠  ⁠Desconfía de mensajes con amenazas o urgencias.
•⁠  ⁠No compartas datos personales ni bancarios a través de enlaces o formularios no verificados.
•⁠  ⁠No abras enlaces sospechosos recibidos por SMS, correo o redes sociales.
•⁠  ⁠⁠Verifica directamente en canales oficiales de las empresas.
•⁠  ⁠Informa a tus contactos para evitar que más personas caigan en el fraude.
•⁠  ⁠⁠Reporta y bloquea los números sospechosos. 

Ante cualquier duda o necesidad de apoyo, llama al 911, serás atendida y atendido de forma inmediata para brindarte la asistencia necesaria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca auto en acceso a la Universidad Autónoma de Querétaro
Alerta SSP Michoacán sobre fraude en links dentro de mensajes de texto
Sujeto en estado de ebriedad irrumpe en vivienda y golpea brutalmente al dueño en Durango
Muere adulto mayor tras accidentarse en su motocicleta en Jacona, Michoacán
Más información de la categoria
Sujeto en estado de ebriedad irrumpe en vivienda y golpea brutalmente al dueño en Durango
Arrestan a tres generadores de violencia tras bloqueos carreteros y quema de vehículos en Chiapas
Decomisan 70 mil litros de huachicol en Tamaulipas; hay un detenido
CFE restablece 91% del suministro eléctrico en estados afectados por lluvias
Comentarios