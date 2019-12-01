Alerta SSP Michoacán sobre fraude en links dentro de mensajes de texto

Morelia, Michoacán, 14 de octubre del 2025.- Luego de que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detectaran, a través de labores de cibervigilancia, mensajes de texto que contienen enlaces sospechosos frecuentemente utilizados para robar tu información personal, lanzaron una alerta a la sociedad en general.

Sobre el particular se informó que los elementos de la Policía Cibernética de la Guardia Civil identificaron una modalidad en la que mediante un mensaje proveniente de alguna empresa, se informa falsamente sobre un supuesto adeudo y proporcionan un enlace fraudulento (phishing), con el fin de inducir al usuario a ingresar sus datos personales o bancarios.



Una vez que la víctima accede al enlace, el sitio apócrifo recopila información sensible como números de tarjeta, contraseñas o datos de contacto, que posteriormente pueden ser utilizados para robo de identidad o fraudes financieros.



Por ello, la SSP te comparte las siguientes recomendaciones para garantizar tu seguridad:

•⁠ ⁠Desconfía de mensajes con amenazas o urgencias.

•⁠ ⁠No compartas datos personales ni bancarios a través de enlaces o formularios no verificados.

•⁠ ⁠No abras enlaces sospechosos recibidos por SMS, correo o redes sociales.

•⁠ ⁠⁠Verifica directamente en canales oficiales de las empresas.

•⁠ ⁠Informa a tus contactos para evitar que más personas caigan en el fraude.

•⁠ ⁠⁠Reporta y bloquea los números sospechosos.

Ante cualquier duda o necesidad de apoyo, llama al 911, serás atendida y atendido de forma inmediata para brindarte la asistencia necesaria.