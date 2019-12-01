Alerta la SSP Michoacán sobre fraudes con aplicaciones de préstamos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 12:18:34

Morelia, Michoacán, 14 de agosto del 2025.- “Prometen créditos fáciles para acceder a información de usuarios y extorsionarlos”, son aplicaciones montadeudas que buscan estafar y extorsionar usuarios;

por ello la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), alerta.

A través de los agentes de la Policía Cibernética de la Guardia Civil, se pudo descubrir que diversas empresas de financiamiento ofrecen préstamos con requisitos mínimos y pagos muy accesibles, aprovechándose de las necesidades de quien lo solicita.

Sin embargo, al descargar estas aplicaciones y aceptar los permisos de instalación requeridos, estas obtienen acceso a la información del dispositivo, la cual utilizan para intimidar a las y los usuarios, mediante amenazas y difamación, convirtiéndolos en víctimas de extorsión cibernética.

Por ello, la SSP emite las siguientes recomendaciones para garantizar su bienestar:

•⁠ ⁠Verificar que la empresa esté registrada y regulada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

•⁠ ⁠⁠Leer los permisos para instalar la aplicación. Si te pide acceso a contactos, cámara, fotos, mensajes, ubicación, es señal de alerta.

•⁠ ⁠⁠Bloquear números telefónicos si eres víctima de acoso y llama al 089.

La Guardia Civil trabaja para garantizar tu seguridad fuera y dentro de las pantallas, si necesitas ayuda y orientación, comunícate al 911 emergencias.