Alerta en Querétaro por presencia de hombres armados en la colonia Carretas

Alerta en Querétaro por presencia de hombres armados en la colonia Carretas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 20:13:15
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Querétaro, Qro., 7 de noviembre de 2026.- La presencia de varios sujetos armados generó inquietud entre los clientes de un establecimiento comercial que se ubica en la colonia Carretas, en la capital queretana, luego de que a través de una denuncia ciudadana se alertó sobre la presencia de varios hombres armados a bordo de una camioneta blanca con placas de circulación del estado de Michoacán.

De acuerdo con la información proporcionada se sabe que, la unidad detuvo su marcha frente al establecimiento y de manera inmediata, los tripulantes descendieron para ingresar al comercio de conveniencia. 

El hecho llamó poderosamente la atención y generó momentos de tensión entre la ciudadanía que se encontraba en el sitio, principalmente debido a que las características del grupo, que también viajaba acompañado de una mujer, diferían por completo de las de elementos de seguridad privada o guardaespaldas institucionales, al portar armamento de alto calibre a la vista en una zona de concurrencia cotidiana.

Se supo que varias personas que presenciaron el hecho dieron aviso al número de emergencia 9-1-1, pero se desconoce el procedimiento o investigación que pudieron a ver hecho posterior a la denuncia, sin embargo, derivado de los índices de seguridad que prevalecen en la entidad la institución garantizará la tranquilidad de la población.

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