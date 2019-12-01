Al menos dos implicados en homicidio de Eduardo Valdovinos: FGE

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 12:29:16

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre del 2026.- Al menos dos personas estarían involucradas en el homicidio de Eduardo Valdovinos, adelantó Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En entrevista con medios de comunicación, el Vicefiscal despachó Inteligencia e Investigación Criminal declaró que estas dos personas se trasladaban en una motocicleta cuando dieron muerte al aspirante a coordinador de Lázaro Cárdenas por Morena.

Enfatizó que se desarrollan las investigaciones sobre lo ocurrido, pero aún no se tiene la identidad de los presuntos hechores.

Vega Rodríguez señaló que los escoltas de Valdovinos son considerados como testigos presenciales del hecho, por lo que se realizan las entrevistas correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.