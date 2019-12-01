Sentencian a "Tony Montana" en EEUU; hermano de "El Mencho" pasará más de 20 años en prisión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 11:48:22

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de noviembre 2026.- Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana”, operador de alto rango de una organización criminal de Jalisco, fue condenado a 22 años y seis meses de prisión en Estados Unidos por su participación en operaciones de narcotráfico.

La sentencia fue dictada por la jueza federal Beryl A. Howel, titular de la Corte de Distrito con sede en Washington D. C.

La togada declaró culpable al hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de los delitos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, y uso de armas de fuego.

Según la justicia estadounidense, “Tony Montana” se involucró en actividades del narcotráfico a gran escala, entre ellas el traslado de toneladas de cocaína y metanfetamina, además de participar en la adquisición de armamento y el blanqueamiento de recursos financieros.

Igualmente, se indicó que inicialmente participó en operaciones del Cártel del Milenio y alrededor del 2021 se incorporó al grupo dirigido por su hermano.