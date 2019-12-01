Al menos 2 heridos en accidente vial en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Al menos 2 heridos en accidente vial en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 12:55:38
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 9 de octubre 2025.- Un saldo de dos personas heridas y daños materiales fue el que dejó el choque entre dos vehículos, hechos registrados en la tenencia de Caleta de Campos, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 53, en la curva denominada Los Hornos, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

