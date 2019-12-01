Agentes federales retienen a alcaldesa morenista en rancho de presunto criminal familiar de Caro Quintero, en Veracruz

Agentes federales retienen a alcaldesa morenista en rancho de presunto criminal familiar de Caro Quintero, en Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 11:40:23
Vega de Alatorre, Veracruz, a 22 de septiembre 2025.- Fuerzas federales retuvieron por alrededor de ocho horas a Gabriela Ortega Molina, alcaldesa de Colipa, Veracruz, quien fue encontrada en un rancho propiedad de un presunto familiar de un Rafael Caro Quintero, líder criminal extraditado a Estados Unidos.

De acuerdo con información oficial, la edil fue localizada durante un operativo relacionado con el caso de la búsqueda del empresario maderero Neptali González López, de 35 años desaparecido desde el 18 de julio de presente año.

Según medios locales, el “narcorancho” está ubicado en el municipio de Vega de Alatorre y es propiedad de José Gil Quintero, señalado como generador de violencia en la región y presunto sobrino del cofundador del Cártel de Guadalajara.

Se dio a conocer que el presunto criminal y sus escoltas lograron eludir a las autoridades y se dieron a la fuga.

No obstante, Ortega Molina, electa para el periodo 2022-2025, fue retenida por los uniformados.

Por su parte, Ricardo Ahued Bardahuil, secretario de Gobierno de Veracruz, informó que la presidenta municipal de Colipa se encontraba bien de salud, pero no dio más detalles, ni indicó si la alcaldesa está bajo o arresto o bajo investigación de algún tipo.

De igual forma, al corte de esta edición, la política morenista no dio declaraciones al respecto.

