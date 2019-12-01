Adulto mayor queda atrapado en incendio de su vivienda en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 07:15:19

Morelia, Michoacán, a 22 de agosto 2025.- Un adulto mayor perdió la vida luego de que su vivienda fuera consumida por el fuego y no lograra salir de ella, hechos registrados en la localidad de El Durazno al sur de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el fraccionamiento Mesoamérica de la referida localidad se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos municipales quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Lamentablemente una vez que se logró apagar el incendio se confirmó que dentro del lugar había muerto un adulto mayor.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones pertinentes.