Adolescentes intentan escapar de la policía, son perseguidos y terminan arrestados en Hidalgo; provocaron volcadura que dejó 2 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 08:37:17

Mineral de la Reforma, Hidalgo, 20 de agosto del 2025.- Una persecución que originaron dos adolescentes de 17 años de edad que trataron de evadir a policías en Pachuca, Hidalgo, terminó con accidentes viales y los menores de edad detenidos.

Medios locales apuntaron que todo comenzó durante un recorrido de seguridad y vigilancia en el fraccionamiento Colinas de la Plata, del municipio de Mineral de la Reforma, donde se detectó una camioneta Ford F-150, color blanco, la cual, al percatarse de la presencia policial, emprendió fuga.

Los policías trataron de marcar el alto a la unidad en repetidas ocasiones, sin embargo, no recibieron respuesta.

Al ver que no se pararon los adolescentes, los oficiales comenzaron una persecución y sobre la carretera Pachuca–Tulancingo, a la altura de la comunidad de Pachuquilla, el conductor de la unidad impactó contra un vehículo Volkswagen Pointer, lo que ocasionó su volcadura y resultaron dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas por paramédicos.

Así mismo, la camioneta que seguía en su intento de huida ocasionó daños materiales en la parte posterior izquierda de otra camioneta Ford F-150 color azul.

Al final, se logró dar alcance al vehículo en la colonia Periodistas, en el municipio de Pachuca, donde se arrestó a dos personas, ambos de apenas 17 años.

La camioneta involucrada en los hechos delictivos quedó bajo resguardo a la espera de que se realicen las diligencias correspondientes.