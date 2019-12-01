Adolescente se dispara en el rostro al manipular un cartucho en Morelia, Michoacán: Seguía un video de la red

Morelia, Mich., a 16 de septiembre de 2025.- Lo que comenzó como un intento de replicar un video visto en internet terminó en tragedia para un joven moreliano de 17 años, identificado como Héctor, quien sufrió una grave lesión en el rostro tras manipular un cartucho de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente intentaba clavar un objeto metálico en el proyectil con ayuda de un martillo, imitando un procedimiento observado en una grabación difundida en redes sociales. Durante la acción, el cartucho se activó accidentalmente y el proyectil impactó de lleno en el pómulo derecho del menor.

El hecho ocurrió en la colonia ubicada entre los asentamientos Las Margaritas y Las Flores, sobre la calle Dalia. Vecinos que escucharon la detonación dieron aviso a los números de emergencia. Minutos después, paramédicos arribaron al lugar y brindaron atención inmediata al afectado, quien fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece bajo observación médica.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron la zona, donde quedó el casquillo percutido como evidencia, y solicitaron la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar la investigación correspondiente.

