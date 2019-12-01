Adolescente que agredió a maestro con arma blanca permanecerá internado en Saltillo; aseguran que no cumple con elementos para clasificarse como tentativa de homicidio

Saltillo, Coahuila, a 1 de septiembre de 2025.- Luego de que el pasado viernes 29 de agosto, el exalumno, identificado como Diego Uriel "N", de 15 años de edad, llegara al plantel de la secundaria Número 8 “Adolfo López Mateos”, en compañía de otro exalumno para solicitar su certificado de estudios de secundaria, y este agrediera al subdirector golpeándolo por la espalda con una manopla y luego lo hiriera con un arma blanca, mientras este se encontraba en actividades del Consejo Académico, dejándolo inconsciente, la jueza que llevo el caso, dictaminó que el adolescente permanecerá internado en el Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes Varonil de Saltillo (CIEAVS), mientras avanzan las investigaciones.

Dorian Sarely, fue la jueza que dictaminó este procedimiento, indicando que permanecerá bajo esta medida cautelar mientras se define la situación legal del adolescente, dentro de la causa penal 1594/2025, informando que el próximo jueves, 4 de septiembre del año en curso, será cuando se determine si este es vinculado a proceso.

Julio Loera, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región sureste, comentó que debido a la edad de Diego “N”, la sanción máxima que podrá alcanzar sería de hasta tres años de internamiento, ya que los adolescentes que tienen de 14 a 16 años se les juzga de esa manera, sin importar el delito que hayan cometido.

Además, indicó que la conducta atribuida corresponde a lesiones calificadas, las cuales tardar en sanar más de 15 días, y las cuales fueron cometidas con alevosía y ventaja, no pueden calificarse como tentativa de homicidio, esto porque asegura, no cumplen con los elementos jurídicos que lo configuran.