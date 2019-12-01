Adolescente de 15 años muere tras estrellar su motocicleta contra un poste en Zamora, Michoacán

Adolescente de 15 años muere tras estrellar su motocicleta contra un poste en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 09:41:51
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Zamora, Michoacán, 05 de julio de 2026.- Un adolescente de 15 años perdió la vida la noche de este domingo luego de chocar la motocicleta que conducía contra un poste de concreto sobre la avenida Madero Norte, frente al fraccionamiento San Joaquín, en el municipio de Zamora.

 

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió minutos antes de la medianoche. Testigos señalaron que el menor presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad y se impactó contra la estructura.

 

Paramédicos acudieron al sitio para brindar auxilio; sin embargo, al revisar al conductor confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

 

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones.

 

La víctima fue identificada por sus familiares como Arturo C. H., de 15 años de edad, con domicilio en la comunidad de Romero de Torres. El menor conducía una motocicleta Vento Crossmax 330, color rojo con negro, sin placas de circulación.

 

Peritos y agentes de investigación realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

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