Adolescente de 15 años asesina a su padre tras discusión en Tarímbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 12:09:45

Tarímbaro, Michoacán, 28 de septiembre del 2025.- A los quince años un joven se convirtió en asesino, luego de que al intervenir en un pleito entre sus progenitores terminara ultimando a su padre a puñaladas; hechos registrados en el fraccionamiento Real Hacienda en el municipio de Tarímbaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un inmueble de la calle Selnita, del referido asentamiento, habían atacado a puñaladas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por arma blanca, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que el adolescente fue requerido por las autoridades, quienes lo pusieron a disposición para los efectos de ley.