Acribillan a una familia en El Arenal, Jalisco; estaban en su casa cuando sujetos armados irrumpieron y los atacaron a tiros
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 08:08:52
El Arenal, Jalisco, 22 de agosto del 2025.- Cinco personas fueron acribilladas a tiros en el Fraccionamiento La Cima, ubicado en el municipio de El Arenal, Jalisco, de las cuales, cuatro formaban parte de una misma familia.

La masacre fue llevada a cabo por un grupo de sujetos armados que irrumpió en un domicilio situado en los cruces de las calles Europa y Grecia alrededor de la medianoche de este viernes.

Sin mediar palabra, el comando armado abrió metralla en contra de las cinco personas, quienes perdieron la vida.

El terror se apoderó del fraccionamiento, ya que entre gritos de auxilio y las detonaciones vecinos se percataron de lo sucedido y reportaron la situación de manera inmediata al número de emergencias 911.

Policías municipales atendieron el llamado de auxilio y encontraron los cuerpos e dos personas dos en la vía pública y tres más al interior del domicilio.

Al arribo de paramédicos, estos solo pudieron confirmar la muerte de las cinco personas, quienes tenían heridas causadas por proyectil de arma de fuego, de manera preliminar de escopeta, en distintas partes de sus cuerpos.

Según versiones preliminares, los asesinos irrumpieron de manera violenta en la finca, una joven y su novio intentaron correr afuera del domicilio, pero fueron alcanzados por las balas, ella quedó sobre el pavimento a un costado de una motocicleta y un vehículo, mientras que el joven alcanzó a llegar a la parte de enfrente, sin embargo, ahí finalmente cayó sin vida en la banqueta.

El padre de la mujer joven habría intentado intervenir para evitar que continuaran los balazos, no obstante, culminó asesinado sobre la cochera de su domicilio, en tanto que una señora de aproximadamente 40 años de edad, madre de la joven, intentó esconderse en un cuarto al que los delincuentes ingresaron y le quitaron la vida a balazos.

El último integrante de la familia un joven de aproximadamente 20 años de edad, intentó escapar por la zona del patio, alcanzó  llegar a la azotea, pero fue alcanzado por los sujetos armados y recibió un disparo en la nuca, que lo privó de la vida.

