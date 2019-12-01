Acribillan a un masculino en la comodidad de su casa en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 09:41:10

Celaya, Guanajuato, 25 de agosto del 2025.- Dentro de un domicilio ubicado sobre la calle Ejido de la Machuca casi esquina con San Nicolás de Parra en la Colonia ejidal fue escenario en ataque armado que dejó sin vida a un masculino.

La mecánica de los hechos Se desconoce sin embargo trasciende en la primera información que las detonaciones escucharon poco antes de las 6 de la mañana de este lunes.

Al llamado de alerta a través del sistema de emergencias 911 se desplazaron elementos municipales y Guardia nacional quienes observaron a un masculino con lesiones de bala al interior de una vivienda por lo que al ser estabilizado fue trasladado a un centro médico en estado grave.

Al momento de continuar recibiendo los primeros auxilios en el nosocomio, la víctima perdió la cual hasta el momento se desconoce su identidad.

De inmediato se colocó la cinta amarilla para dar parte a la Fiscalía del Estado quienes comenzaron el protocolo correspondiente en la escena de los hechos para iniciar la carpeta de investigación.