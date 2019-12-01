Acercan labor policial a más de tres mil 200 personas en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 11:13:56

Querétaro, Querétaro, 5 de enero del 2026.- A tres años de su puesta en marcha, el programa “Cómo se Forma un Policía Queretano”, impulsado por el Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad (CECAFIS) del Estado de Querétaro, ha registrado la participación de tres mil 236 personas, entre estudiantes, docentes, servidores públicos y ciudadanía en general; tan solo durante 2025 más de mil 700 ciudadanos han sido parte de esta experiencia.

Dicho programa tiene como objetivo acercar a la sociedad al proceso de formación policial, permitiendo conocer de manera directa el modelo de profesionalización, el plan académico y la formación inicial del policía de proximidad, la cual integra componentes teóricos y prácticos.

En este periodo, el CECAFIS ha abierto sus instalaciones a instituciones de educación básica, media superior y superior, facilitando que alumnas y alumnos conozcan la disciplina, los valores y la preparación integral que reciben los cadetes durante su proceso formativo, previo a su incorporación como policías estatales o a alguna de las 17 corporaciones municipalesdel estado.

A través del modelo de formación policial en modalidad de internado, se contempla mil 230 horas clase, distribuidas en 11 módulos y 64 materias, enfocadas en el desarrollo de competencias técnicas, éticas y operativas necesarias para el desempeño profesional en materia de seguridad pública.

Las personas interesadas en conocer más sobre el programa y el modelo de formación pueden solicitar información al teléfono 442 221 13 96, extensión 105.