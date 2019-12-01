Accidente vial en la Salamanca-Querétaro deja una persona sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 14:00:45

Apaseo el Grande, Guanajuato, 26 de octubre del 2025.- Una persona sin vida fue el resultado de un accidente registrado la mañana de este domingo sobre la autopista Salamanca - Querétaro.

Fue a.la altura de la comunidad Rancho Nuevo donde se concetraron cuerpos de emergencias y elementos de Guardia Nacional Caminos tras el reporte de alerta a través de la línea de emergencias 911.

Dentro de un auto compacto tipo Ford color gris entre fierros retorcidos fue localizado un masculino sin signos vitales.

Socorristas trabajaron con herramientas especiales para extraer el cuerpo del fallecido del que se desconoce si perdió el control por exceso de velocidad o por falla mecánica

Fiscalía del Estado determinará causas del percance mediante el procedimiento del peritaje correspondiente