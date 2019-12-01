Presupuesto para UMSNH aumentará 7.35% en 2026: Bedolla

Presupuesto para UMSNH aumentará 7.35% en 2026: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 13:36:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2025.-El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla adelantó que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), recibirá en 2026, un presupuesto de 4 mil 779 millones de pesos, lo que significa un incremento de 7.35 por ciento con relación al 2025.

El mandatario informó que dicho aumento representa 327 millones de pesos más para la Casa de Hidalgo y con ello, el cumplimiento al mandato constitucional de garantizar un presupuesto pleno equivalente al 4.5 por ciento del presupuesto total del estado.

Lo anterior, se sumará a los ingresos propios que cada año tiene la Universidad Michoacana y que se calculan en alrededor de 400 millones de pesos o más por distintos conceptos.

Ramírez Bedolla destacó el compromiso de su administración con la institución y la comunidad nicolaita al ser un bastión importante para la formación de estudiantes y para el desarrollo de Michoacán. 

A lo que reiteró el respaldo para la UMSNH sin disminuir su presupuesto y con la firme convicción de avanzar para que la institución continúe fortalecida y crezca científica y académicamente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR incauta casa de seguridad de 4.5 millones en Culiacán, donde operaba el jefe de escoltas de los herederos de Sinaloa
Accidente vial en la Salamanca-Querétaro deja una persona sin vida
Accidente vial en la Salamanca-Querétaro deja una persona sin vida
Ejecutan a una persona en Aquila, Michoacán 
Más información de la categoria
Presupuesto para UMSNH aumentará 7.35% en 2026: Bedolla
Expertos en explosivos de la SSP Michoacán, aseguran y desactivan artefactos en Buenavista, Michoacán
Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran 750 dosis de estupefaciente y detienen a una persona
Blindaje Apatzingán: Detienen a un sujeto en posesión de un arma de fuego y 7 artefactos explosivos
Comentarios