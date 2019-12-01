En Zamora, Michoacán: Detienen a José Luis “N” por homicidio de su sobrino

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 16:54:40

Zamora, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- José Luis “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de homicidio cometido en agravio de su sobrino M.V.Z., fue aprehendido la víspera por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el particular se informó que con base en los datos que constan en la investigación, el 17 de octubre del presente año, cundo se encontraban en su domicilio ubicado en la calle Galeana, de la localidad de Aquiles Serdán, en el municipio de Zamora, José Luis “N”, atacó con un arma punzocortante a su sobrino, ocasionándole lesiones graves que más tarde derivaron en su fallecimiento.

Una vez que la Fiscalía Regional reunió los datos de prueba necesarios, solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada y cumplimentada por personal de la institución.

El investigado fue presentado ante el Juez de Control a efecto de que sea resuelta su situación jurídica conforme a derecho.