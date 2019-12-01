Presunto responsable del homicidio de una mujer y lesiones en agravio de su esposo e hijo en Uruapan, Michoacán es detenido

Uruapan, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- Julio Brandon “N”, quien sería el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio doloso y lesiones calificadas, cometidos en agravio de una mujer y dos hombres, fue aprehendido por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el particular se informó que con base en los autos que obran en la Carpeta de Investigación, el pasado 5 de agosto, las víctimas (matrimonio e hijo) se encontraban en un domicilio ubicado en la calle Ricardo Flores Magón, colonia Periodista, de esta ciudad de Uruapan, cuando el investigado Julio Brandon “N” comenzó a realizar disparos con un arma de fuego en su contra.

A consecuencia de la agresión, Marta V., perdió la vida por una herida producida por proyectil disparado de arma de fuego, mientras que su esposo Jesús Z., y su hijo Jesús Z.V., resultaron con lesiones graves.

Luego de realizar actos de investigación que permitieron establecer la posible participación del investigado en los hechos, el agente del Ministerio Público solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada por personal de la institución.

El detenido fue trasladado y presentado ante la autoridad jurisdiccional que lo reclama, a efecto de que sea resuelta su situación legal conforme a derecho.