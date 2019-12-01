Detienen a dos sospechosos por el robo en el Museo de Louvre 

París, Francia, a 26 de octubre de 2025.- La Fiscalía de París, confirmó la detención de dos hombres, quienes presuntamente habrían participado en el robo del Museo de Louvre.

De acuerdo a la información, los hechos se registraron la mañana de este domingo, y una de las aprehensiones, se realizó cuando uno de los sospechosos intentaba huir de Francia desde el aeropuerto de Roissy, mientras que la otra persona se encontraba al noreste de París.

Los detenidos, ya son conocidos por cometer robos, y al parecer son delincuentes experimentados de unos treinta años, del departamento de Seine-Saint-Denis, quienes habrían actuado siguiendo órdenes, esto según datos de Le Parisien, además de que el mismo periódico indicó que podrían permanecer detenidos hasta 96 horas.

Fue el pasado domingo, cuando cuatro personas entraron al Museo de Louvre durante el día, llevándose varias piezas de joyas, valuadas en aproximadamente 88 millones de euros (102 millones de dólares), entre ellos una tiara, un collar de zafiros y pendientes a juego de la colección de las reinas María Amelia y Hortensia; un collar de esmeraldas y pendientes pertenecientes a María Luisa; un broche relicario; y una tiara y un gran lazo de ramillete de la emperatriz Eugenia.